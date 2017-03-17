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Yılda 800 milyon ton böcek yiyorlar

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Yılda 800 milyon ton böcek yiyorlar
Örümcekler yılda 800 milyon tona yakın böcek yiyor.

Örümcekler yılda 800 milyon tona yakın böcek yiyor. Sonuçlar, İsveç'teki Lund Üniversitesi ve İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasına ait. Eklembacaklılar arasında en etkin avcılar olarak bilinen örümceklerin, böcek sayısını dengede tutmada ekosisteme katkılarının, şimdiye dek sanılandan çok daha büyük olduğu keşfedildi.

 

45 bin farklı türü bulunan örümceklerde, dünya yüzeyinde metrekareye bin adet düşüyor. Bu çeşitlilik ve nüfusa rağmen, kamuflaj yetenekleri ve gece avlanmayı tercih etmeleri nedeniyle örümcekler çoğu zaman dikkatten kaçıyor.

 

Toplamda dünya çapında 25 milyon ton ağırlığında olan örümcek nüfusu, her yıl 400 ilâ 800 milyon ton arası av tüketerek doğada dengeyi sağlamaya yardımcı oluyor. Bu avın yüzde 90'ını böcekler oluştururken, tropik bölgelerde yaşayan büyük örümcekler zaman zaman omurgalı canlıları da (kuş, kurbağa, yılan, balık, yarasa, kertenkele) yiyebiliyor.

 

Karşılaştırmak gerekirse, BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, tüm insanlar yılda toplam 400 milyon et ve balık tüketiyor. Balinalar ise yılda 280 - 500 milyon ton av tüketiyor.

 

Örümceklerin ormanlarda ve yeşil alanlarda rolü bilhassa öne çıkıyor. Bu bölgede yaşayan örümceklerin sayısında azalma yaşandığında, böceklerin orman tahribatı hızla artıyor. Tarım alanlarında ise insan kaynaklı müdahaleler nedeniyle örümcekler rahat barınamıyor.

 

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Basel Üniversitesi'nden Martin Nyffeler, "Bulgularımız, örümceklerin doğada böceklerin en büyük düşmanı olduğunu ortaya koyuyor. Karıncalar ve kuşlar ile birlikte böcek nüfusunu dengede tutmada büyük rol oynuyorlar" diye konuştu.

 

Araştırmanın sonuçları The Science of Nature bilim dergisinde yayımlandı.

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