Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush, yılda yaklaşık 100 bin dolara lüks malları test edecek eleman ilanı verdi.

The Sun'da yer alan habere göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush'ın verdiği iş ilanı dikkat çekti. Yatlar, pahalı arabalar ve özel uçakların test edilecek örnekler arasında gösterildiği ilanda, "Lüks mallar satışa sunulmadan önce, onları test edip değerlendirecek testçi arıyoruz" ifadesi yer aldı.

Başarılı bir adayın maaşı, çalışma koşullarına göre yılda yaklaşık 98 bin ABD doları olacak.

Ayrıca, dünyanın farklı yerlerindeki özel adalar ve emlakları değerlendirmek için sık sık seyahat etmek de çalışma şartları arasında yer alıyor.

‘Milyonerler için Amazon' olarak da bilinen HushHush, 29 yaşındaki Briton Aaron Harpin tarafından kuruldu.

Varlıklı alıcılar için lider bir ticari platform olduşturduklarını belirten HushHush'un yaratıcısı, "Elbette, müşterilerimizin sattığımız malların kalite güvencesinin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bu nedenle malları test edecek personel arıyoruz" dedi.