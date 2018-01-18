Yıldırım: ABD, kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı

Yıldırım,ABD'den gelen 'Sınır Güvenlik Gücü' açıklamalarını "ABD'den farklı açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karışıklığının ifadesidir. Hudutlarımızda bir terör ordusu oluşturulmasına asla izin vermeyiz. Her türlü tedbir alınacaktır" sözleriyle değerlendi

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Ankara'ya çağrılan 81 ilin emniyet müdürüne konuşan Başbakan Yıldırım, ABD'ye yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. ABD, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'ayak kırma' talimatı verdiği polislere yaptığı konuşmada hukuk içerisinden çıkmama uyarısında bulundu: "Şiddetle mücadele ederken güvenlik görevlilerimiz aklı selim ve hukuk içerisinde kalmak durumundadır. Bu son derece önemlidir"

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" demişti. Soylu, bu ifadeleri üzerine hukukçulardan tepki çekmişti. Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Soylu, bu sözleri 2 yıldır söylediğini ancak kimsenin yapmadığını dile getirmiş ve "Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım" ifadesini kullanmıştı. Soylu bir başka açıklamasında da "İki gündür yazarak, çizerek üzerime geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar" diye konuşmuştu. En son olarak CHP'li ve barolar, Soylu'nun makamını kötüye kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.