Yıldırım, adaşıyla karşılaştı: Sen Binali, ben Binali, etti iki bin Ali

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım Ramazan Bayramı nedeniyle seçim çalışmaları kapsamında Sivas'a gitti.
Burada bir adaşıyla karşılaşan Yıldırım, "Sen Binali, ben Binali; etti iki bin Ali" diyerek espri yaptı.
Artı Gerçek'in aktardığı habere göre Yıldırım, 23 Haziran’daki İstanbul seçimiyle ilgili de espiri yaparak adaşına "Şimdilik bana rakip falan olma, millet karıştırır. Bu sefer ben gireyim, sonra sen" diye konuştu.
Sivas’ta adaşı ile karşılaşan AKP'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan "espri":— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 6 Haziran 2019
"Sen Binali, ben Binali; etti iki bin Ali."
via/@artigercek pic.twitter.com/PONtkqJ0U8
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