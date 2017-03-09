Yıldırım bir dizi görüşme gerçekleştirecek

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, günü birlik bir ziyaret için bugün öğle saatlerinde KKTC’ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Yıldırım’ın saat 13.45’te Ercan Havalimanı’nda olması bekleniyor.

Aralarında bazı bakanların, milletvekillerinin ve AK Parti yetkililerinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle adaya gelecek Yıldırım, bu akşam, AK Parti’nin Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde başlattığı evet kampanyası çerçevesinde Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek toplantıya katılacak.

Binali Yıldırım saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Akıncı ve Yıldırım, görüşmelerinin ardından basına ortak açıklama yapacak.

Yıldırım, saat 16.15’te Cumhuriyet Meclisi’nde, Meclis Başkanı Sibel Siber; saat 17.15’te ise Başbakanlık’ta Başbakan Hüseyin Özgürgün’le görüşecek.

Anayasa referandumuna yönelik evet kampanyası çerçevesinde AK Parti tarafından düzenlenecek Atatürk Spor Salonu’ndaki toplantıya katılarak konuşma yapacak Yıldırım ve heyetinin, saat 21.30’da adadan ayrılması bekleniyor.