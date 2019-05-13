Yıldırım 'Daha güzel olacak' dedi, İstanbullulara suda ve öğrenci akbilinde indirim vaat etti

YSK'nın 6 Mayıs'ta aldığı iptal kararıyla 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek.

Seçim çalışmalarına başlayan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım, İstanbullulara su tüketiminde ve öğrenci akbilinde indirim vaadinde bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yıldırım, "İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun" dedi.