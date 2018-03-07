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Yıldırım: "Emrivakilerle yapılacak kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir"

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Yıldırım: "Emrivakilerle yapılacak kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir"
TC Başbakanı Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur" dedi.

TC Başbakanı Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Türkiye şartlar ne olursa olsun KKTC'nin yanındadır. Ada'da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım."

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi.

İki Yunan askeriyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi" diye konuştu.

Kıbrıs'ın güneyindeki hareketlilikle ilgili konuşan Yıldırım şunları söyledi: "Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler adada yaşayan bütün halkın ortak varlığıdır. Buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. KKTC de bunu hoş karşılamaz. Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir.

"DENSİZLİKLERİ MUHATAP BİLE ALMIYORUZ"

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, "Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi. 

"AB İLİŞKİLERİNE KADAR GÖTÜRMEK ZEKA İŞİ"

Sınırı geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez" diye konuştu. 

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