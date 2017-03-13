Yıldırım: Hollanda Başkonsolosluğu'ndaki bayrağın indirilmesi olayı provokasyon

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Başbakan Binali Yıldırım dün İstanbul'daki Başkonsoloğu'ndaki Hollanda bayrağının indirilip yerine Türk bayrağı asılmasını provokasyon olarak niteledi.

Başbakan Yıldırım, İzmir'den İstanbul'a giderken uçakta Habertürk Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.

'BUNU KİM, NİYE YAPAR?'

Hollanda ile yaşanan diplomatik krize ilişkin Sarıkaya'nın "Hollanda Başkonsolosluğu'ndaki bayrağın indirilmesi olayı nedir?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım "Bunu kim, niye, neden yapar? Bu bir provokasyon, bunlardan uzak durmak gerekir" dedi.

Dün öğle saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi Hollanda Başkonsolosluk binasının üzerinde çekili olan Hollanda bayrağını indirerek yerine Türk bayrağını asmıştı.

Kimliği bilinmeyen gizemli kişi, daha sonra başkonsolosluğun önünde biriken kalabalığa yüzünü dönerek eliyle rabia işareti yapmış, ardından birkaç defa "allahu ekber" diye bağırdıktan sonra gözden kaybolmuştu.