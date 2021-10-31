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Yıldırım: “Kıbrıs Bizim İçin Partiler Üstü Bir Mesele”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Ak Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı Kabul Etti
Yıldırım: “Kıbrıs Bizim İçin Partiler Üstü Bir Mesele”

Tatar: “KKTC Çok Daha İstikrarlı Bir Yapıya Ulaşarak Gelişimini Sürdürecektir”

Yıldırım: “Kıbrıs Bizim İçin Partiler Üstü Bir Mesele”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Yıldırım’ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkına sevgi ve selamlarını iletti. 

“BİRÇOK PROJEYE YILDIRIM’IN ÖNEMLİ DESTEĞİ OLDU”

Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın TC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC-KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere, birçok devasa projeye Yıldırım’ın önemli desteği olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’ye duyduğunuz yakın alaka, bizlere her zaman güç vermiştir” dedi. 

“KKTC’NİN GELİŞİMİ DEVAM EDECEK”

Tatar, Kıbrıs konusunda, Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeliyle ilgili deneyimli bir siyasetçi olduğunu belirttiği AK Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın görüş ve katkılarının oldukça önemli olacağına dikkat çekerek, KKTC’nin çok daha istikrarlı bir yapıya ulaşarak gelişiminin devam edeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar; altyapısı güçlü, daha üretken bir KKTC’ye ulaşılacağı inancını da ifade etti.


YILDIRIM: “UBP KURULTAYI HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Binali Yıldırım da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yıldırım, UBP Kurultayı’ndan çıkacak olan sonucun; KKTC, UBP ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“KIBRIS BİZİM İÇİN PARTİLER ÜSTÜ BİR MESELE”

Kıbrıs’ın Türkiye için partiler üstü bir mesele olduğunu kaydeden Yıldırım, Crans Montana’daki başarısızlığın ardından, parametre değişikliğinin şart olduğunu ifade ederek egemen eşit iki devlet temelinde verilen mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Bölgedeki oldubittilere asla onay verilmeyeceğini, bölgedeki doğal zenginliklerin adil paylaşımına yönelik Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Yıldırım, bunun Türkiye’nin güvenlik meselesi de olduğunu ifade ederek Kıbrıs Türkü’nü görmezden gelen dış odaklı siyasetin sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. 

Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında da bulundu.

 

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