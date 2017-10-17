Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

TC Başbakanı Yıldırım, Meclis'te CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

TC Başbakanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşüyor.

Saat 14.30'da başlayan görüşme için Kılıçdaroğlu beraberindeki grup başkanvekilleriyle Yıldırım'ın Meclis'teki makamına geldi.

Şu sıralar yapılan görüşmede, gündemdeki konular ele alınacak.

Partisinin grup toplantısı öncesinde konuşan Yıldırım, görüşmenin gündemine ilişkin olarak "Türkiye meselelerini görüşeceğiz" demişti.

Görüşmede, Irak ordusunun Kerkük operasyonunun ardından bölgedeki durum, Ankara'nın Kuzey Irak yaptırımları ve OHAL'in ele alınması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumunu da gündeme getirmsi bekleniyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta bu konuda, "Bir baba olarak bir baba olan Yıldırım'a sesleniyorum. Bu konuda harekete geçin" demişti.