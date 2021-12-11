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Yıldırım Köyü’nde Toprak Ana Günü Etkinliği Düzenlendi

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Yıldırım Köyü’nde Toprak Ana Günü Etkinliği Düzenlendi
Yıldırım Köyü’nde Toprak Ana Günü Etkinliği Düzenlendi

Cittaslow başkenti Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis işbirliğiyle bugün Yıldırım Köyü’n de Toprak Ana Günü etkinliği düzenlendi.

Yerel ve organik gıdalara dikkat çekmek ve yerli üretimi desteklemek amacıyla her yıl 10 Aralık’da kutlanan Toprak Ana Günü, Cittaslow başkenti Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis işbirliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yıldırım Köyü Çocuk ve Aile Parkı’nda düzenlenen etkinlikte Yıldırım Kadınlar Derneği Başkanı Şengül Tosunoğlu ve Slow Food Salamis As Başkanı Nermin Kandemir  yaptıkları konuşmalarda, yerel üretimin ve organik gıdaların önemine vurgu yaparak, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ettiler.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da konuşmasında, yerel üretimin önemine vurgu yaparak, yerli üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından bu yıl Toprak Ana seçilen, süt ve süt ürünleri üreticisi  Fatma Merttuna’ya ödül takdiminde bulunuldu

Gün boyu devam eden etkinlikte, kurulan standlarda çeşitli yiyecek içecekler satılırken, müzik dinletisi ve eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi.

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