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Yıldırım: Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek referandum yok hükmündedir

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Yıldırım: Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek referandum yok hükmündedir
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım AKP Mamak İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum, gayrimeşrudur; yok hükmündedir," dedi.

Yıldırım şöyle konuştu:

"AK Parti kongreleri demokrasi şölenidir. Tazelenmedir, değişimdi, heyecandır. 2023'e giderken bölgemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Bazı ülkelerin kısa vadeli çıkarları adına destekledikleri terör örgütleri Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturuyor.

Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir şekilde yeni oluşumlar asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayrimeşrudur ve yok hükmündedir. Ve bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden bu referanduma karar veren, tek başına, halkına danışmadan, dünyada bütün ülkelerin karşı çıktığı ve bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır.

"HESABINI BU YANLIŞTA ISRAR EDENLERDEN SORACAĞIZ"

Bu işlerin çözüm yolu tek taraflı, hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayrimeşru bir referandum kararı değildir. Bu işin yolu oturup konuşmaktır. Sorunları müzakereyle ele almaktır. Türkiye başından beri burada hep yapıcı oldu. Merkezi Irak yönetiminin onca kısıtlamasına rağmen, bölge insanının, Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin mağdur olmaması için her türlü desteği sağladık. Ancak görülüyor ki Kuzey Irak Kürt Yönetimi'ndeki insanlar bu yaklaşımımızı yeterince anlamamışlar. Ama şunu iyi bilsinler ki: Biz bölgenin istikrarı için, bölgede yaşayan ve uzun süreden beri DEAŞ teröründen, PKK teröründen, otorite boşluğundan büyük sıkıntılar çeken oradaki insanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bunun hesabını Kürtlerden, Araplardan, Türkmenlerden değil bu yanlışta ısrar edenlerden soracağız."

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