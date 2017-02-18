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Yıldırım, Merkel ile görüştü

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Yıldırım, Merkel ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da mevkidaşı Merkel ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Toplantıda, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkililer de yer aldı.

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