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Yıldırım: Rejim değişikliği tarihte kalmıştır

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Yıldırım: Rejim değişikliği tarihte kalmıştır
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, hükümetin getirmek istediği cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Yıldırım, "Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir" dedi.

Ankara'da AKP Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Getirilmesi planlanan Anayasa değişikliği ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine değinen Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik. İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik, adını da cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır" dedi.

Rejim değişikliği meselesinin 1923'te bittiğini ifade eden Yıldırım, şimdi istikrarı esas alan bir hükümet sisteminden bahsettiklerini söyledi. Yıldırım, "Bizimki Cumhurbaşkanlığı sistemi, sistemin adı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta. İki irade birbirine karşı bir nüfuzu yok, üstünlüğü yok. Vatandaş diyor ki, sen memleketin işini yapacaksın. Meclis'e de diyor ki, sen de Cumhurbaşkanı'nın ihtiyacı olan kanunları çıkar, memleketin huzuru, güvenliği için, demokrasimizin gelişmesi için gerekli kanunları çıkar" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Hiçbir ülke güvende değil"

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Yıldırım, terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. "Terör ve şiddet Türkiye'yi, demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdiremeyecek" diyen Yıldırım, Berlin'deki saldırıdan da bahsetti.

Yıldırım, "İstanbul ve Kayseri'de yaşanan saldırıların arkasından son olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yapılan alçakça suikast ve eş zamanlı olarak Berlin'de yaşan saldırılar, tüm dünya ülkeleri olarak terör saldırılarını doğru bir zeminde değerlendirme ihtiyacını ortaya koyuyor" şeklinde konuştu. Yıldırım, hiçbir ülkenin güvende olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.

 

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