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Yıldırım: Seçim barajı esnetilebilir

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Yıldırım: Seçim barajı esnetilebilir
Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yüzde 10'luk seçim barajının düşürülebileceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde televizyonların genel yayın yönetmenleriyle görüşmesinde seçim barajının düşürülebileceği mesajı verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelecek model değişikliğinde parti gruplarından ziyade milletvekillerinin ön plana çıkacağını belirterek, yüzde 10 barajının esnetilebileceğini, konunun partilerle konuşulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temsilde adaleti ve yönetimde istikrarı getireceğini savunan Yıldırım, "İstikrarı sağlamak amacıyla baraj yüksek tutulmadı mı? Şimdi artık bu istikrarı sandıkta vatandaş sağlıyor. Dolayısıyla birtakım barajlarla istikrarı garanti altına almak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu yüzden barajla ilgili düzenleme yapılabilir" diye konuştu.

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