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Yıldırım: Seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur, hukuki süreç devam ediyor

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AK Partili Binali Yıldırım, İstanbul yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Bu seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyo
Yıldırım: Seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur, hukuki süreç devam ediyor

AK Partili Binali Yıldırım, İstanbul yerel seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda "Bu seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Düşünün birbirine eşit oy almış iki aday var. Oylar yüzde 10 kadar, 850 bin oy sayılıyor ve 15 bin oy bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Halbuki kaybeden de kazanan da aynı olması lazım. Eğer hata varsa, iptal oy varsa bunların eşit olarak değerlendirilmesi lazım. Bu bile başlı başına farkın 29 bin 500'den 13 bine iniyor olması sadece 850 bin sayılan oyda bunun gerçekleşmiş olması, 8,5 milyon oyun sayıldığında, basit bir kıyasla ne olacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve ondan sonra da herkes işine gücüne bakacak."

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