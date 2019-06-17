"Yıldırım'a yakın bir isim, 'İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun' dedi"

"FETÖ ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun"

yi Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile rakibi AKP'nin adayı Binali Yıldırım’ın karşılaştığı canlı yayının ardından Yıldırım’a yakın bir isimle konuştuğunu ve kendisine, “İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun” dediğini söyledi.

AKP’nin başvurusu üzerine YSK’nın aldığı iptal kararı nedeniyle 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine günler kala CHP’nin adayı Ekrem İmamoğluile AKP’nin adayı Binali Yıldırım gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi.

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği canlı yayına Binali Yıldırım’ın FETÖ açıklamaları ve İzmir’e ait “Su ve Kanalizasyon” verilerini paylaşması damga vurdu. Yayının ardından konuya ilişki dikkati çeken bir paylaşımda bulunan İyi Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, “Binali Yıldırım’ın en yakınındaki biriyle konuştum. FETÖ ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun dedi...” ifadelerini kullandı.