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SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

Yıldırım'dan ABD açıklaması

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Yıldırım'dan ABD açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin "Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız" dedi.

81 ilin valisi ile buluşan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Ankara-Washington hattındaki vize krizine ilişkin olarak "Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Bölgesel ve küresel gerilimlerin tırmanmakta olduğu bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

IŞİD'e yönelik operasyonlara da değinen Yıldırım, "Bu sene başından itibaren bin DEAŞ mensubu tutuklandı. 146 ülkeden 53 bin kişinin üzerinde terör zanlısına ülkeye giriş yasağı getirildi" ifadelerini kullandı. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Son bir yılda teröre karşı, teröristlere karşı, 178'i büyük olmak üzere toplam 42 bin 650 operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu faaliyette 298 bin polis, asker ve güvenlik korucusu aktif görev aldı. Son iki yıl içerisinde terörle mücadelede muazzam bir uyum mevcuttur."

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

İdlib operasyonuna ilişkin olarak Yıldırım'ın değerlendirmesi şöyle oldu:

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bugün Suriye özelinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun farkındayız ve tedbirlerimizi peşin olarak almak üzere sahadayız. Biz bölgede bir terör değil, barış kuşağı oluşturmak için gayret gösteriyoruz."

'IKBY REFERANDUMU ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAKTA'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yüzde 93 'evet' oyu çıkan bağımsızlık referandumunun 'oldubittiye geldiğini' söyleyen Yıldırım, "Irak'ın mevcut statüsünü, toprak bütünlüğünü bozmakta, aynı zamanda da ulusal güvenliğimiz için bir tehlike oluşturmakta, bölgesel barışı da tehdit etmektedir. Bu terör oluşumlarıyla kol kola girenler, Irak'ın tüm kazanımlarını kaybetme olasılığını iyi hesap etmeliler" diye konuştu.

'HATA YAPIN, HAİNLİK YAPMAYIN'

Yıldırım, valilere hitaben de "Bir tercih yapmak durumundasınız, iş mi yapacaksınız, yoksa mevzuata mı sarılacaksınız? Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var, hainliğe asla alan yok" ifadelerini kullandı.

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