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Yıldırım'dan KHK açıklaması: Hiçbir düzeltme yapılmayacak

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Yıldırım'dan KHK açıklaması: Hiçbir düzeltme yapılmayacak
Yeni KHK tartışmalarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, KHK'larda herhangi bir düzeltme yapılmayacağını söyledi.

Suudi Arabistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren 696 sayılı KHK'da değişiklik yapılması yönündeki çağrılara yanıt verdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Yıldırım, "Hayır, hiçbir düzeltme yapılmayacak. Dilinde filan da bir sorun yok. Düzenleme 667, 668'deki düzenlemede kullanılan hukuki terimlerin tamamen aynısıdır" dedi.

CHP'nin KHK ile ilgili eleştirilene tepki gösteren Yıldırım, düzenlemenin amacının darbe girişimine karşı çıkan vatandaşları korumak olduğunu aktardı. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Cumhuriyet Halk Partisinin belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Başından beri bu darbe teşebbüsüne bir türlü inanmamıştı ve aynı tutumunu belli ki sürdürüyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi ve yakınlarını fevkalade rahatsız ediyor. Bu tutum ve davranış asla kabul edilemez."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da dün yaptığı açıklamada yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını belirterek, "Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir" diye konuşmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'da paylaştığı mesajında KHK'nın kapsamına ilişkin tartışmalar nedeniyle "gözden geçirileceğini ümit ediyorum" demişti. Gül'ün mesajında şu ifade yer almıştı.

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Hafta sonu yayınlanan 696 sayılı KHK'nın özellikle sivillere ceza muafiyeti getiren 121'inci maddesi kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Bu maddede, "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin hiçbir hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun olmayacağı" belirtiliyor. KHK'nın yayınlanmasının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu düzenlemenin sadece darbe girişiminin düzenlendiği 15 Temmuz ile onu izleyen 16 Temmuz 2015 günlerini kapsadığını belirtmişti.

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