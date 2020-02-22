Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Yıldırımdan Korunma Sistemleri” semineri bugün gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer alacak seminer saat 10:00’da başlayacak.
Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Yıldırımdan Korunma Sistemleri” semineri bugün gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer alacak seminer saat 10:00’da başlayacak.
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