Yıldırım'dan Sarraf'a: İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner

İstanbul'da 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nın açılışından konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

TC Başbakan Yıldırım, ABD'de sürmekte olan ve Sarraf'ın tanıklık yaptığı davayla ilgili "Onun işi de 'Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar' hesabına döndü. (...) İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. (...) Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır" dedi. Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da hem Sarraf hem de Man Adası belgeleri üzerinden yüklendi.