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Yıldırım'dan Sarraf'a: İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner

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Yıldırım'dan Sarraf'a: İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner
İstanbul'da 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nın açılışından konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

TC Başbakan Yıldırım, ABD'de sürmekte olan ve Sarraf'ın tanıklık yaptığı davayla ilgili "Onun işi de 'Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar' hesabına döndü. (...) İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. (...) Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır" dedi. Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da hem Sarraf hem de Man Adası belgeleri üzerinden yüklendi.

  • (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik Man Adası belgelerini açıklaması konusunda) Saldırıların başrolunde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var.
  • Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz.
  • Buradan bir kez daha söylüyorum. Ey Kılıçdaroğlu, heybende ne varsa dök de rahatla. İşi arkası yarın tefrikalarına çevirme. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Türkiye'nin siyasi tarihine de tecrübeli iftiracı olarak kaydedileceksin.
  • Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini küresel sömürge güçlerinin arka bahçesine çevirdin.
  • Darbeye kaldıkları yerden devam etmek için bu  kez ABD'yi seçtiler.
  • Bu hain topluluğu (FETÖ) Amerika'daki bir davaya müdahil olarak Türkiye adına Recep Tayyip Erdoğan adına bir algı oluşturmak için var gücüyle çalışıyor, alnımız açık, yolumuz aydınlık. Hiçbir zaman Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık, asla da olmayız. Bunu herkes bilmelidir.
  • (ABD'de İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın tanıklık yaptığı Hakan Atilla davasıyla ilgili) Hiçbir zaman Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık. Bunlar bir adamı almışlar, konuşturuyorlar. Onun işi de 'Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar' hesabına döndü.
  •  İlk ifadesinde korktuğu için farklı şeyler söylediğini ifade ediyor, mahkeme deyince de "Korktum, onun için ifademi değiştirdim" diyor.
  • İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım…' Alıcısı olursa…. Buradan açıkça ifade ediyorum, bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini zora sokmaktır.
  • İlginç bir şey var. Bu davanın en hararetli takipçisi bakıyoruz CHP. CHP kadroları Amerika'ya taşınmış. Orada bu davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Sen 15 Temmuz şehitlerinin failleri, alçakların davasına hiç gittin mi? Hiç o mahkemelerde duruşmalara katıldın mı? Eğer milliysen, eğer yerliysen önce git bu şehitlerin davalarına katıl. Orada ülkemizi savun. Şehitlerin hakkını savun. Gazilerin hakkını savun. Türkiye'ye kumpas kuran Türkiye'nin başına dert açmaya çalışan çevrelerin davalarına destek verip onlarla beraber olmak ne milliliktir ne yerliliktir, olsa olsa onlarla iş birliği yapmaktır.
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