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‘Yıldırım’ın uçağı teğet geçtiği an

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‘Yıldırım’ın uçağı teğet geçtiği an
‘Yıldırım’ın uçağı teğet geçtiği an

Fırtınalı havanın etkisi altındaki Yeni Zelanda’nın meteoroloji dairesi, iki saatte 700 yıldırım düştüğünü açıkladı. Bunlardan biri ise neredeyse pistte havanın sakinleşmesini bekleyen bir uçağa isabet ediyordu.

Christchurch kentinde, pistte bekleyen Airbus A380 tipi uçağı havalimanından gören bir pilotun çektiği fotoğraf yıldırımın düştüğü anı ve uçağı teğet geçtiğini kayda geçirdi.

Uçağın ait olduğu Emirates Havayolları, Facebook’ta, “Bugün fırtınanın dinmesini bekleyen uçağımızın içinde olduğu manzara” mesajını paylaştı.

Bazı bölgelerde yumurta büyüklüğünde dolu yağan ülkede fırtınanın etkisini bugünden itibaren kaybedeceği belirtildi.

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