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Yıldırm köyüne ev yangını

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Yıldırm köyüne ev yangını
Yıldırm köyüne ev yangını

 

23.02.2020 tarihinde saat 02:00 sıralarında Yıldırım’da, Selvi Sokak üzerinde bulunan Süleyman ŞANVERDİ’ye ait ikametgahta muhtemelen odun sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 3 yatak odası, 1 salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. 

Yangında dumandan etkilenen Süleyman ŞANVERDİ (E-44), Fikret ŞANVERDİ (K-40), Hüseyin ŞANVERDİ (E-16) ve Ayşenur ŞANVERDİ (K-3) tedbir amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir. 

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