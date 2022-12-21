  • BIST 5.453,38
  • Altın 1091.449
  • Dolar 18.6632
  • Euro 19.8588
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Yıldız futbolcu Benzema, milli takım kariyerini noktaladı

» »
Twitter hesabından açıklama yapan oyuncu, "Bugün olduğum yere gelmek için gerekli çabaları ve hataları yaptım ve bundan gururluyum. Hikayemi yazdım ve bizimki son buldu" ifadesine kullandı
Yıldız futbolcu Benzema, milli takım kariyerini noktaladı

Yıldız futbolcu Karim Benzema milli takım kariyerini noktaladı. Yıldız futbolcu 35. yaş gününde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün olduğum yere gelmek için gerekli çabaları ve hataları yaptım ve bundan gururluyum. Hikayemi yazdım ve bizimki son buldu" ifadesine kullandı. Cezayir asıllı forvet oyuncusu, 97 defa giydiği Fransa A Milli Takımı formasıyla 37 gol kaydetti.

 

Benzema, milli takımdaki tek şampiyonluğunu, 2020-21 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak elde etti. İspanyol kulübü Real Madrid'de top koşturan Benzema, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 2022'de ilk kez kazanmıştı. Benzema, Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmış ancak sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamamıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya bu maçı bekliyor: Arjantin ile Fransa17 Aralık 2022 Cumartesi 17:23
  • Dünya Kupası'nda 3. takım belli oluyor!17 Aralık 2022 Cumartesi 15:29
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak16 Aralık 2022 Cuma 21:35
  • Mbappe, Katar’da ‘Fransız İhtilali’nin peşinde! Messi ve Ronaldo hegomonyasını yıkmak istiyor16 Aralık 2022 Cuma 18:53
  • Dünya Kupası'nda Fransa finalde14 Aralık 2022 Çarşamba 23:55
  • Lionel Messi hem kupaya yürüyor hem de rekorlar kırıyor!14 Aralık 2022 Çarşamba 19:21
  • Arjantin mi, Hırvatistan mı; finalin ilk bileti kesiliyor13 Aralık 2022 Salı 21:56
  • Acun Ilıcalı kötü haberi verdi! Hull City’de Pelkas depremi13 Aralık 2022 Salı 21:12
  • Düzdaban ve Topaloğlu disipline sevk edildi13 Aralık 2022 Salı 17:25
  • Dünya Kupası’nda ilk finalist Arjantin-Hırvatistan maçıyla belli oluyor13 Aralık 2022 Salı 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti