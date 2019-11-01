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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker DAÜ’de konferans verdi

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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker DAÜ’de konferans verdi
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker DAÜ’de konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in konuşmacı olarak katıldığı “Küçük Bir Atölyeden Global Bir Şirkete Yolculuğun Hikayesi” konulu konferans, 31 Ekim 2019 Perşembe günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Deniz Komutanı Albay Bülent Köse, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Mutuş, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Dekanlar, Bölüm Başkanları, akademisyenler, DAÜ Personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Ali Ülker, konferansta başarıya giden yolda verdikleri mücadeleyi anlattı. Sinevizyon gösterisi eşliğinde yapılan sunumda Ali Ülker, Ülker firmasının 1944 yılında Eminönü’nde küçük bir atölyede başlayan hikayesinin, bugün dünyanın pek çok bölgesinde pek çok farklı alanda faaliyet gösteren bir holdinge dönüşmesinde uzun vadeli özel bir girişimcilik örneği sergilediklerini ifade etti. Dünyanın en büyük 3. bisküvi üreticisi konumuna ulaştıklarını vurgulayan Ali Ülker, 65 bin çalışana istihdam sağladıklarını belirtti.

 

“İstikrar Başarıyı Getirir”

İş hayatında istikrarın sürekliliği ve başarıyı getirdiğine dikkat çeken Ali Ülker, 1940’lı yıllardan beri ürettikleri bisküvinin aynı kalitede ve aynı formülde olduğunu, tadının hiçbir zaman değişmediğini, bu yüzden tüketicinin kendilerini tercih ettiğini belirtti. Ulaşılabilir küçük mutluluklar sunmanın önemine değinen Ali Ülker, katılımcı gençlere de tavsiyelerde bulunarak, gençlerin azim ve kararlılıkla mücadele ruhu içinde yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’e sunumu sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

 

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, konferans öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu görüşmede Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Mutuş, DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya da hazır bulundu.

 

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