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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker DAÜ’de konferans verecek

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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker DAÜ’de konferans verecek
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker DAÜ’de konferans verecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker’in konuşmacı olarak katılacağı “Küçük Bir Atölyeden Global Bir Şirkete Yolculuğun Hikayesi” konulu konferans, 31 Ekim 2019 Perşembe günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Katılımın oldukça yoğun olmasının beklendiği söz konusu konferansta Ülker, kariyer yolculuğu ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak.

Ali Ülker Kimdir?

1969 yılında doğan Ali Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim  aldı. IMD ve Harvard’da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması’nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi’nde (1997) yer aldı.

 

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı’nda Stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de, 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005 yılında ise Grup Başkanlığı’na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker, Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığını da (Chief Innovation and Quality Officer) üstlenmiş durumda. Evli ve üç çocuk babası olan Ali Ülker, balık avlamaktan, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan keyif alıyor, basketbol ve bilardo oynuyor.

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