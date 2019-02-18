Yıldız oyuncu yıllar sonra açıkladı: Onunla sevişmediğim için kariyerim yıkıldı

Sunday Times'a konuşan başarılı oyuncu, "Harvey Weinstein benimle sevişmek istedi ve ben de reddettim. Daha sonra 10 yıl boyunca onun şirketinden iş alamadım" dedi.

Game of Thrones ile bütün dünyanın tanıdığı bir oyuncu haline gelen Lena Headey kendisinin de cinsel tacize maruz kaldığını ve uygunsuz durumlarda kaldığını söyledi. Headey, İngiliz Sunday Times’a açıklamalarda bulunarak yaşamı boyunca onlarca kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın kendisine sarkıntılık yaptığını söyledi.

Game of Thrones’ta Cersei Lannister karakterini canlandıran Headey, Weinstein’ın kariyerinin 10 yılını sabote ettiğini söyledi.

Headey, “Benimle yatmak istedi fakat ben onu reddettim. Onunla seks yapmayı reddedince bir daha onun şirketi Miramax’tan hiç teklif almadım” dedi.

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Headey, “Sevişme teklifini reddettikten sonra bir daha onun şirketinden teklif almadım” dedi.

Son dönemde yaşanan #metoo olayıyla birlikte bu durumu düşündüğünü söyleyen Headey, “Onun bu kadar pislik olduğunu görünce düşündüm ve belki de kariyerimin 10 yılını sadece onunla sevişmeyerek heba ettiğimi fark ettim. Çünkü bana sarkıntılık etmeden önce 2 kere Miramax yapımında rol almıştım. Daha sonra hiç oynamadım” dedi.

Weinstein (sağdaki) Mayıs ayında cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlamalarıyla yargılanacak.

Weinstein’ın kendisine iki kez sözlü tacizde bulunduğunu söyleyen Headey, “Bir keresinde otel odasına gitmiştim ve bana aşk hayatım hakkında sorular sormaya başladı. Daha sonra, ‘Hadi odaya geçelim sana bir senaryo göstereceğim’ dedi. Ben de bunu reddedince, ‘Sakın bunu kimseye söyleme’ diye öfkeli şekilde uyardı” açıklamasını yaptı.