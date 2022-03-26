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Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha

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Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha
Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, şarkıcı Yıldız Tilbe’nin sokak köpeklerine zehirli et verilmesine yönelik paylaşımına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımındaki "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya" sözleri nedeniyle hakkında bir suç duyurusunda daha bulunuldu. 

Konuya ilişkin Hayvanları Koruma Vakfı Başkanlığı, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Tilbe’nin paylaşımındaki sözleriyle insanları galeyana getirerek suça teşvik ettiği, şüphelinin paylaşımlarının sokak hayvanlarına yönelik ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi. Sunulan dilekçede, söz konusu paylaşımın hayvansever olmayan pek çok insanı hayvanları katletmeye yönelttiği, bir hayvanın zehir verilerek acılar içinde öldürülmesine yönelik kışkırtıcı bir söylem olduğu ve bunun kin ve düşmanlığa bir sevk olduğu kaydedildi.

Dilekçede şüpheli Tilbe’nin ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘kanunlara uymamaya tahrik’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"Tilbe'nin paylaşımı hedef gösterici ve kışkırtıcı"

Suç duyurusunun ardından yazılı açıklama yapan avukat Yazıcıoğlu, Tilbe’nin bu paylaşımının son derece talihsiz olduğunu, hayvansever yurttaşlara yönelik hedef gösterici ve kışkırtıcı olduğunu belirtti.

Avukat Yazıcıoğlu açıklamasının devamında, Tilbe’nin paylaşımı sonrası hayvanları zehirleyerek öldürmeyi hedefleyen pek çok olumsuz yorumların yer aldığını da tespit ettiklerini söylediği aktarıldı.

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