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Yıldız Tilbe, 'ırkçılık' tartışmasında kendisini savunurken yine ırkçılık yaptı

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Yıldız Tilbe, 'ırkçılık' tartışmasında kendisini savunurken yine ırkçılık yaptı
O Ses Türkiye çekimlerinde Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz arasında yaşanan ve çekimlerin durmasına neden olan 'ırkçılık' kavgasına ilişkin Tilbe yaptığı açıklamada yine ırkçı söylemde bulundu.

O Ses Türkiye'nin çekimleri esnasında Balkan müziği söyleyen bir yarışmacıya jüri üyesi Yıldız Tilbe'nin “Aaa sen Türkmüşsün... Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim” ırkçı söylemiyle başlayan tartışma konusunda Tilbe ırkçı bir açıklama yaparak kendini savundu. 

Açıklamasında sadece kendisinin anlayacağı dilden şarkı söyleyen yarışmacı istediğini belirten Tilbe, yine ırkçı söylemde bulundu. 

Twitter hesabından paylaşan Yıldız Tilbe’nin açıklaması şöyle:

"Ben ırkçı değilim. Türkçü, Kürtçü, Lazcı, Alevici, Sünnici ve bölgeci değilim. Bana ırkçı diyenler şerefsiz ve net namussuzdur. Bana ırkçı diyenin kendisi Irkçıdır. Allah belasını versin.

Anladığım dilde yarışmacı istememi ırkçılık ilan edenler ırkçıdır. Türkçesi düzgün olsun dünyanın bütün dillerinde de söylesin sakıncası yok.

Mükemmel sesli bir ispanyola ‘dönülmez akşamın ufku’nu nasıl söyleteceğim? Söylese de ne kadar hissedeceğim? Ses tamam söz ne olacak? Herkes anlamıyor tabi.

Ben ne olduğumu ve ne olmadığımı biliyorum, Allah da biliyor. Çekemiyorlar  beni işte başka açıklaması yok. Kıskançlığınız bitmeyecek maalesef. Allaha havale ediyorum düşmanlık edenleri beni de o bilir.

Fazla hümanist olmam ağır geliyor olabilir,  nitekim öyle.  Bana göre bütün insanlar Adem ve Havva’dan beri kardeştir."

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