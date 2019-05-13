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Yıldız Tilbe konser takvimini yanlışlıkla kaşesiyle paylaştı: Kıbrıs'taki otellerden aldığı ücretler de var

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Sosyal medya hesaplarını sık kullanan Yıldız Tilbe, dün yaptığı bir paylaşımda konserlerini paylaşırken alacağı ücretleri silmeyi unuttu.
Yıldız Tilbe konser takvimini yanlışlıkla kaşesiyle paylaştı: Kıbrıs'taki otellerden aldığı ücretler de var

Konser ücretleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yüksek bulundu.

Tilbe’nin paylaşımında Aralık ayına kadar vereceği konserlerden 3 milyon 90 bin lira alacağı görüldü.

Tilbe, paylaşımdaki hatayı fark ettikten kısa bir zaman sonra kaldırdı.

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Yıldız Tilbe Kimdir?

Yıldız Tilbe (16 Temmuz 1966, İzmir), Zaza ve Kürt asıllı Türk şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde gecekondu mahallesinde doğmuş olan Yıldız Tilbe ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir.

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