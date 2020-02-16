Yıldızlarımız Alkışlarla Karşılandı..!

Yıldız Basketbolcularımız başarılı geçen yurt dışı temasının ardından dün yurda döndü.
Türkiye Bölgesel Şampiyonası’na katılan U 14 Kız ve Erkek Takımlarımız, tüm maçlarını kazanarak Anadolu Şampiyonası’na katılma başarısını gösterirken, basketbolumuzu da gururlandırdı.
Yıldızlarımız başarılı geçen yurt dışı temasının ardından dün yurda döndü. Aileleri tarafından karşılanan oyuncularımız havaalanındaki sporseverler tarafından alkışlanarak tebrik edildi.
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