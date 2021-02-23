İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinin Hastings kentinde yaşayan Nick Charman, evliliklerinin 25'nci yıl dönümünü kutlamak için 47 yaşındaki eşi Bernie ile beraber Paris seyahati yapmak istiyordu.

İngiltere'de yaşayan Nick Charman ve eşi, yıl dönümlerini kutlamak için Paris'e gitmek istiyorlardı. Koronavirüs nedeniyle planlar iptal olunca 56 yaşındaki adam, evlerinin bahçesine 7 metrelik Eyfel Kulesi maketi inşa etti.