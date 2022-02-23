‘Yılın elbisesi’ Düşes Meghan Markle’dan

Çift kraliyet ailesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendi açısından anlattığı programda bilinmeyenlerini de paylaşmış, söyleşinin yankıları günlerce sürmüştü.

Britanya’daki Fashion Museum Bath (Moda Müzesi) Markle’ın söyleşi sırasında giydiği Armani imzalı elbiseyi ‘yılın elbisesi’ ilan etti.

Müze her yıl moda endüstrisinin önde gelen isimlerinin seçimiyle yıla damgasını vuran elbiseyi belirliyor. Bu yıl seçimi Dazed dergisinin yayın yönetmeni İbrahim Kamara ve sanat direktörü Gareth Wrighton yaptı.

Beyaz çiçek desenli ve yüksek belli bir kemerle süslenen V yaka elbiseyi giydiğinde Markle hamileydi.

Elbisenin bir versiyonu müzenin ‘A History of Fashion in 100 Objects‘ isimli sergisi kapsamında ziyaretçilere sunulacak.