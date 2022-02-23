  • BIST 2.016,03
  • Altın 847.637
  • Dolar 13.8178
  • Euro 15.6483
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

‘Yılın elbisesi’ Düşes Meghan Markle’dan

» »
‘Yılın elbisesi’ Düşes Meghan Markle’dan
‘Yılın elbisesi’ Düşes Meghan Markle’dan

Çift kraliyet ailesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendi açısından anlattığı programda bilinmeyenlerini de paylaşmış, söyleşinin yankıları günlerce sürmüştü.

Britanya’daki Fashion Museum Bath (Moda Müzesi) Markle’ın söyleşi sırasında giydiği Armani imzalı elbiseyi ‘yılın elbisesi’ ilan etti.

Müze her yıl moda endüstrisinin önde gelen isimlerinin seçimiyle yıla damgasını vuran elbiseyi belirliyor. Bu yıl seçimi Dazed dergisinin yayın yönetmeni İbrahim Kamara ve sanat direktörü Gareth Wrighton yaptı.

Beyaz çiçek desenli ve yüksek belli bir kemerle süslenen V yaka elbiseyi giydiğinde Markle hamileydi.

Elbisenin bir versiyonu müzenin ‘A History of Fashion in 100 Objects‘ isimli sergisi kapsamında ziyaretçilere sunulacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma | Çekici insanların bağışıklık sistemi daha güçlü21 Şubat 2022 Pazartesi 09:53
  • Mate Çayı Nasıl Yapılır, Faydaları Nedir?20 Şubat 2022 Pazar 23:00
  • Adriana Lima, üçüncü kez anne oluyor19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
  • Zencefilin Mucizevi Faydaları Nelerdir?18 Şubat 2022 Cuma 23:45
  • 1100 Adet Porsche Marka Aracın Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı18 Şubat 2022 Cuma 23:30
  • Evini satmak için çıplak poz veren çift viral oldu18 Şubat 2022 Cuma 20:24
  • Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemelik oldu: Dava konusu evlendikleri üzüm bağı18 Şubat 2022 Cuma 20:12
  • NFT Nedir, NFT Coin Nedir?17 Şubat 2022 Perşembe 23:44
  • Tahin Kalbe İyi Gelir mi?17 Şubat 2022 Perşembe 23:15
  • Anne Sütünü Vücut Geliştirenlere Satarak 10 Bin Sterlin Kazanan Kadın Viral Oldu17 Şubat 2022 Perşembe 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti