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Yılın en çok kazanan Youtuber’ı yine o oldu: 9 yaşında 29.5 milyon dolar

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Yılın en çok kazanan Youtuber’ı yine o oldu: 9 yaşında 29.5 milyon dolar
Yılın en çok kazanan Youtuber’ı yine o oldu: 9 yaşında 29.5 milyon dolar

9 yaşındaki Ryan Kaji üst üste üçüncü yılda da 29.5 milyon dolarlık (225 milyon lira) geliriyle yılın en çok kazanan Youtuber’ı oldu.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan küçük influencer’ın 30 milyona yakın Youtube kazancının yanı sıra kendi markasıyla üretilen oyuncak ve giysilerden de 200 milyon dolara yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Kaji ayrıca Nickelodeon kanalında kendi TV programını yapmak için miktarı açıklanmayan ancak büyük ihtimalle milyonları bulan bir anlaşma imzaladı.

Çocuk influencer oyuncakların kutularını açıp yorumladığı ‘Ryan’s World’ isimli kanalını Mart 2015’te kurdu.

Gerçek soyadları Guan’ı ekran ismi Kaji’ye dönüştüren ailesi kanalı yönetiyor.

28 milyona yakın abonesi olan kanalın en çok izleneni 2 milyarın üzerinde görüntülenmeyle ‘HUGE EGGS Surprise Toys Challenge with Inflatable water slide‘ isimli video.

Video, Youtube’un en çok izlenen 60 videosundan biri.

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