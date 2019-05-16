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Yılın en güvenilir otomobil markaları belli oldu

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Amerikan araştırma şirketi J.D. Power‘ın yaşı 3’ü geçmeyen otomobillerin arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre Peugeot, yılın en güvenilir markası oldu. İkinci ve üçüncü sıradaysa Skoda ve Hyundai yer aldı.
Yılın en güvenilir otomobil markaları belli oldu

Amerikan araştırma şirketi J.D. Power‘ın İngiltere temsilciliği analistlerinin, yaşı 3’ü geçmeyen otomobillerin arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmayı yapan uzmanlar, İngiltere’de 11 bin 500’ün üzerinde otomobil kullanıcısına ulaşarak yaşları 3’ü geçmeyen toplam 25 otomobil markasını değerlendirdi.

 

Her markanın 100 adet aracında tespit edilen sorun sayısının baz alınarak puanlama yapılan araştırmada, elektronik aksam, ses, iletişim ve navigasyon sistemleri sorunları, dış gövde ve iç detay bozuklukları, klima, motor ya da şanzıman arızaları gibi farklı kategorilere bölünen 170 farklı şikâyet değerlendirildi.

Sıralamanın sonuncusu 181 puanla BMW olurken, son on sırada ayrıca Toyota (134), Mercedes-Benz (136), Land Rover (142), Jaguar (159), Audi (167), Fiat (173) gibi markalar yer aldı.

 

J.D Power'ın Avrupa temsilcisi Josh Halliburton’a göre üreticilerin yeni teknolojiler yarışına girmiş olması, otomobillerde mükemmel olmayan ve her an arızalanabilecek daha çok yeni sistemlerin kullanılmasına ve markaların güven kaybına uğramasına yol açıyor.

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