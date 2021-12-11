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Yılın En İyi Video Oyunları Açıklandı

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The Game Awards 2021, Los Angeles'taki Microsoft Theatre'da düzenlenen canlı bir törenle yılın en iyi video oyunlarını onurlandırdı. Etkinlik birden fazla platformda canlı yayınlandı.
Yılın En İyi Video Oyunları Açıklandı

Electronic Arts’ın ortak macerası It Takes Two, gösterinin en prestijli ödülü olan En İyi Çok Oyunculu Oyun, En İyi Aile Oyunu ve Yılın Oyunu’nu kazanarak ödül törenine damga vurdu.

Bethesda’nın Deathloop’u En İyi Oyun Yönetmeni ve En İyi Sanat Tasarımı ödüllerini kazandı.

The Best Game Awards 2021 gecesi, pek çok oyunun ilk fragmanlarını da içeriyordu. Elden Ring, Horizon Forbidden West ve Forspoken gibi merakla beklenen oyunlar yeni görüntülerin prömiyerini yaptı.

Oyun Ödülleri ayrıca sinemalara ve TV’ye gelecek video oyunu uyarlamalarının fragmanlarını da içeriyordu. “Sonic the Hedgehog 2” ilk fragmanını gösterirken; Paramount Plus, 2022’de çıkacak “Halo” TV dizisinden ilk görüntüleri sundu.

Ödüller; Yılın Oyunu, En İyi Oyun Yönetimi, En İyi Anlatı ve En İyi Aksiyon Oyunu ve En İyi Dövüş Oyunu gibi türe özel ödüller dahil olmak üzere 20’den fazla kategoride dağıtıldı.

Deathloop

Yılın Oyunu: It Takes Two (Hazelight Studios/EA)
En İyi Oyun Yönetmeni: Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)
En İyi Anlatı: Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/Square Enix)
En İyi Devam Eden Oyun: Final Fantasy XIV Online (Square Enix)
En İyi Sanat Yönetmeni: Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)
En Çok Beklenen Oyun: Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)
En İyi Aksiyon/Macera: Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)
En İyi Role Playing: Tales of Arise (Bandai Namco)
En İyi Çok Oyunculu: It Takes Two (Hazelight Studios/EA)
En İyi Dövüş Oyunu: Guilty Gear -Strive- (Arc System Works)
En İyi Aile Oyunu: It Takes Two (Hazelight Studios/EA)
En İyi Strateji: Age of Empires IV (Relic Entertainment/Xbox Game Studios)
En İyi Spor/Yarış Oyunu: Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)
En İyi Aksiyon: Returnal (Housemarque/SIE)
En İyi VR/AR: Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)
En İyi Mobil Oyunu: Genshin Impact (MiHoYo)
En İyi Bağımsız Yapımcı: Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Yapımcı: Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)
En İyi Skor ve Müzik: NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, composer)
En İyi Ses Tasarımı: Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)
Erişilebilirlikte Yenilik: Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)
En İyi Esports Oyunu: League of Legends (Riot Games)
Yılın İçerik Oluşturucusu: Dream

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