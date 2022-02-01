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Yılın ilk ayında dünya genelinde 12 gazeteci öldürüldü

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Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası, geçen ay dünya genelinde 12 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.
Yılın ilk ayında dünya genelinde 12 gazeteci öldürüldü

Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası, geçen ay dünya genelinde 12 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu.

Dünya genelinde gazetecilerin yasal hakları ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC)'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2022'nin ilk ayında "rekor sayıda gazeteci öldürülmesinin şok edici" olduğu ifade edildi.

PEC, öldürülen gazetecilerin yaslı aileleri için adaletin sağlanması ve yeteri kadar tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.

"İlk ay iç karartıcı haberlerle başladı"

PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, cinayetleri kınayarak, "2022'nin ilk ayı, 12 medya çalışanının saldırganlar tarafından hayatını kaybetmesiyle iç karartıcı haberlerle başladı." ifadesini kullandı.

Lempen, Meksika'dan 4, Haiti, Honduras ve Pakistan'dan ikişer, Kazakistan ve Myanmar'dan bir gazetecinin cinayete kurban gittiğini söyledi.

PEC verilerine göre, 2021'de 29 ülkeden 79 gazeteci öldürülmüştü. Afganistan'da 12, Meksika'da 10, Pakistan'da 7, Hindistan'da 6, Filipinler'de 4 gazeteci çeşitli saldırılarda yaşamını yitirmişti.

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