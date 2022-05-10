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Yılın İlk Dört Ayında Bir Buçuk Milyon Yolcu

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Yılın İlk Dört Ayında Bir Buçuk Milyon Yolcu
Yılın İlk Dört Ayında Bir Buçuk Milyon Yolcu

Güney Kıbrıs’ta yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Larnaka ve Baf Havaalanlarından gerçekleştirilecek sefer sayılarının armasının beklendiğini belirtilirken, yılın ilk dört ayında yolcu sayısının bir buçuk milyona yaklaştığı ifade edildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs havaalanlarına yaz aylarında 50 havayolu şirketi tarafından 140 farklı destinasyondan karşılıklı uçuşların gerçekleştirilmesinin planlandığını yazdı.

Gazete, birçok havayolu şirketinin yaz aylarında yeni destinasyonlar ve uçuş sayıları açıkladıklarını belirtiği ve ayrıntıya yer verdiği haberinde ayrıca, 2022 yılının ilk dört ayındaki yolcu sayısının, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 85 artış gösterdiğini vurguladı.

Söz konusu dönemde Larnaka ve Baf havaalanlarından bir milyon 587 bin 337 yolcu seyahat etti.

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