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Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni 10. kez gerçekleşti

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İşkadınları  Derneği’nin Telsim işbirliğinde düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni 10. kez gerçekleştirildi.
Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni 10. kez gerçekleşti

İşkadınları  Derneği’nin Telsim işbirliğinde düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni 10. kez gerçekleştirildi.

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de gerçekleştirilen ödül töreninde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

Devlet ve hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu törende konuşmalar yapıldı.

İşkadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, derneğin ülkeye katkıları ve misyonu ile ilgili bilgi verdi. Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de, girişimci kadınları destekleyen bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, girişimci kadınlara imkan tanımak için yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye’nin Lefkoşa Bütükelçisi Ali Murat Başçeri de covid 19 sürecinde birlikte hareket etmenin öneminin ortaya çıktığını ve Türkiye’nin de bunu en iyi şekilde gösterdiğini vurguladı.

Törene katılan Başbakan Ersan Saner de KKTC’nin  varolmasında kadının önemine işaret etti ve hükümet olarak kadın girişimcilere katkı koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da  işkadınlarının cesaretlendirilmesi gerektiğini, ülkeye katkılarının büyük olduğunu  vurguladı.

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