  • BIST 2.451,95
  • Altın 906.248
  • Dolar 14.9457
  • Euro 15.8171
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin İKD ile Telsim Protokol İmzaladı

» »
Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin İKD ile Telsim Protokol İmzaladı
Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin İKD ile Telsim Protokol İmzaladı

Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni için İş Kadınları Derneği (İKD) ile Telsim protokol imzaladı.

İKD’den verilen bilgiye göre, İKD Mavi Köşk’te gerçekleşen törende, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve İKD Başkanı Selin Candemir protokole imza koydu.

Dernek Başkanı Selin Candemir, törende yaptığı konuşmada, Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri’nin en temel amacının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadınların, ticari ve sosyal girişimci ruhunu ortaya çıkartarak, kadın girişimci sayısını artırmak olduğunun altını çizdi.

Candemir, “Kadınlarımızın iş dünyasındaki ve toplumdaki yerlerini hak ettikleri seviyeye ulaştırmayı, ülke ekonomisindeki katkılarını artırmayı ve kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmayı İş Kadınları Derneği olarak kendimize vizyon edinmiş bulunmaktayız.” dedi. 

Candemir, verdikleri destekten dolayı Telsim’e teşekkür etti.

Protokolde, ödül almaya hak kazanacak girişimci kadınların, seçici kurulda görev alacak üye temsilcilerin önereceği adaylar arasından belirleneceği kaydedildi. Jüride, KKTC Telsim, İş Kadınları Derneği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Genç Girişimciler Derneği, Genç İş Adamları Derneği ve bir bağımsız ekonomist yer alacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uçağa binmesini yasakladı27 Mart 2022 Pazar 17:01
  • Limasol Bankası Kadın Öykülerini Önemsiyor24 Mart 2022 Perşembe 09:43
  • Dövme sanatçısı, kadınların şiddet ya da kaza sonucu oluşan izlerini ücretsiz kapatıyor17 Mart 2022 Perşembe 20:10
  • Fenerbahçeliler Derneği 8 Mart Dolayisiyla Ayten Berkalp’i Ziyaret Etti08 Mart 2022 Salı 21:26
  • Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 'barış' istedi08 Mart 2022 Salı 19:15
  • Candemir: Kadınlara Övgüler Dizip Kutlama Yapmak Yerine Somut Adımlar Atılmalı07 Mart 2022 Pazartesi 18:35
  • BRTK Müdürü Özkurt’tan 8 Mart Mesajı07 Mart 2022 Pazartesi 18:21
  • Türk Ve Rum Eğitim Sendikaları Ortak 8 Mart Açıklaması07 Mart 2022 Pazartesi 16:21
  • Sucuoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı07 Mart 2022 Pazartesi 14:56
  • Feminist Atölye: 8 Mart toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele verilecek bir gün07 Mart 2022 Pazartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti