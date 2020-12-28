Yılın Son Günleri Ve Yeni Yılın İlk Günleri Hava Açık Ve Az Bulutlu…

Aralık ayının son günleri ve yeni yılın ilk günlerinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Aralık ayının son günleri ve yeni yılın ilk günlerinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Aralık– 4 Ocak tarihleri arasını kapsayan raporuna göre, bölgenin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, zamanla parçalı bulutlu olmak üzere, haftanın genelinde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.