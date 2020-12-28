  • BIST 1.439
  • Altın 450,492
  • Dolar 7,4517
  • Euro 9,1012
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:13 yerel, 20 pozitif vaka...

Yılın Son Günleri Ve Yeni Yılın İlk Günleri Hava Açık Ve Az Bulutlu…

» »
Aralık ayının son günleri ve yeni yılın ilk günlerinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.
Yılın Son Günleri Ve Yeni Yılın İlk Günleri Hava Açık Ve Az Bulutlu…

Aralık ayının son günleri ve yeni yılın ilk günlerinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Aralık– 4 Ocak tarihleri arasını kapsayan raporuna göre, bölgenin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, zamanla parçalı bulutlu olmak üzere, haftanın genelinde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük Hava Durumu ( 24 Aralık 2020 -Perşembe)24 Aralık 2020 Perşembe 09:28
  • Yılın Son Günlerinde Hava Parçalı Bulutlu…23 Aralık 2020 Çarşamba 16:31
  • Hava parçalı ve az bulutlu olacak23 Aralık 2020 Çarşamba 13:49
  • Günlük Hava Durumu (23 Aralık 2020 Çarşamba)23 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
  • Günlük Hava Durumu ( 22 Aralık 2020 Salı )22 Aralık 2020 Salı 09:08
  • Yarın Ve Çarşamba Günü Sağanak Yağmur Bekleniyor21 Aralık 2020 Pazartesi 16:43
  • Günlük Hava Durumu ( 19 Aralık 2020 Cumartesi )19 Aralık 2020 Cumartesi 09:47
  • Günlük Hava Durumu ( 18 Aralık 2020 Cuma )18 Aralık 2020 Cuma 09:13
  • Günlük Hava Durumu ( 17 Aralık 2020 Perşembe )17 Aralık 2020 Perşembe 08:54
  • Günlük Hava Durumu ( 16 Aralık 2020 Çarşamba )16 Aralık 2020 Çarşamba 09:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti