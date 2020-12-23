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Yılın Son Günlerinde Hava Parçalı Bulutlu…

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Yılın son günlerinde KKTC genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Yılın Son Günlerinde Hava Parçalı Bulutlu…

Yılın son günlerinde KKTC genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 - 30 Aralık arasını kapsayan tahminlerine göre, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, genellikle az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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