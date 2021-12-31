  • BIST 1.877,77
  • Altın 766.20259
  • Dolar 13.2073
  • Euro 14.9522
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Yılın son gününde Dolar 13,50, Sterlin 18,25’ten işlem görüyor

» »
KKTC’de serbest piyasada 11.20 itibarıyla Dolar/TL 13,50’den, Sterlin/TL 18,25’’ten Euro/TL ise 15,25’ten satılıyor.
Yılın son gününde Dolar 13,50, Sterlin 18,25’ten işlem görüyor

Yılın son gününde Dolar13,50, Sterlin 18,25’ten işlem görüyor.

KKTC’de serbest piyasada 11.20 itibarıyla Dolar/TL 13,50’den, Sterlin/TL 18,25’’ten Euro/TL ise 15,25’ten satılıyor.

Yılın son gününde konuyla ilgili değerlendirme yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de operasyon31 Aralık 2021 Cuma 11:44
  • Mağusa'da intihar31 Aralık 2021 Cuma 11:43
  • Mehmet Yangın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı31 Aralık 2021 Cuma 11:35
  • Erdinch Seidali Seid hayatını kaybetti31 Aralık 2021 Cuma 11:33
  • Sibel Tatar: Çocuklara Yeni Yıl Neşesini Yaşatmak İstiyoruz31 Aralık 2021 Cuma 11:28
  • Sibel Tatar, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti31 Aralık 2021 Cuma 11:25
  • Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yeni yıl mesajı yayımladı31 Aralık 2021 Cuma 11:24
  • Telsim, Algım Özel Eğitim öğrencileri için yeni yıl etkinliği düzenledi31 Aralık 2021 Cuma 11:21
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?31 Aralık 2021 Cuma 11:09
  • Bugün ve yarın test yaptırmak isteyenler dikkat!31 Aralık 2021 Cuma 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti