Yılın son organizasyonu olan Taekwondo Cahit Bozatlı Kupası önceki gün gerçekleştirildi

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın son organizasyonu Cahit Bozatlı Kupası önceki gün (Pazar) gerçekleştirildi.
Müsabakalardan sonra Girne Bölgesi Şampiyon olurken , İkinciliği Lefkoşa Bölgesi , Üçüncülüğü Gazimağusa,Dördünrcülüğü İskele, Beşinciliği Güzelyurt bölgesi kazandı
Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakalarınının sonunda Müsabakalarda başarılı hakemlere Şiltleri verildi.
Taekwondo Karate Budo “Bozatlı Kupasının” Ödülleri düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spordan Sorumlu Başbakan yardımcısı, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Bozatlı ailesi verdi.
Ödül töreni öncesi Federasyon Başkanı Seinor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Müsabakarın anısına özel bir kırış yaptı.
BAYANLAR KIRIŞ
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener
2.Kategori: 1.Rabia Tarım 2.Seden Abu Kıshık 3.Hilal Kara
3.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Betül Peyravi 3.Tuba Şenel
4.Kategori: 1.Açeyla Ergin 2.Hatice Alyanak 3.Zahra Ghaderi
5.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Zeynep Keskin 3.Betül Özen
6.Kategori: 1.Fatima Ghaderi 2.Zeynep Zorlu 3.Hande Erşahinoğlu
7.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Aleyna Öztürk 3.Aleksandr Godonaova
8.Kategori: 1.Buse Çevik 2.Cemre Su Karagöz 3.Melissa Erarslan
9.Kategori: 1.Ecem Sarı 2.Aşina Yaprak Erışık 3.Gülcan Abdullah
10.Kategori: 1.Gülnaz Edalı 2.Gözde Abu Kıshık 3.Simirna Erk
ERKEKLER KIRIŞ
1.Kategori: 1.Daniel Korshunov 2.Furkan Efe 3.Alihan Öztürk
2.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Efe Süleyman 3.Mehmet Taha Gidemen
3.Kategori: 1.Talha Bora Kaleci 2.Ali Abbas Amiral 3.Şakir Güvenal
4.Kategori: 1.Çetin Çetinser 2.Kamil Umut Demir 3.Sinan Tüfekçi
5.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Nazım Efe Hamurcu 3.Ömer Faruk Solak
6.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Şakir Atınç Yağızsoy
7.Kategori: 1.Mehmet Şahin Erişik 2.Murat Amralı 3.Salim Mert Serçe
8.Kategori: 1.Ramadan Alaçam 2.Arda Yılmaz 3.Yunus Alaçam
9.Kategori: 1.Halil İbrahim Kurtoğlu 2.Mustafa Ünal 3.Ahmet Solak
10.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Tuğra Tığ 3.Şevket Bilgin
11.Kategori: 1.Samuel Mawuye 2.Yunus Emre Tomak 3.Kerim Karpuz
12.Kategori: 1.Mehmet Güzelmansur 2.Mervan Bayrakçı 3.Taner Kara
13.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy 2.Mahmut Colayır 3.Zeynel Yıldırım
14.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.İbrahim Çıkmaz 3.Kuzey Kara
15.Kategori: 1.Başel Abdu 2.Davud Joreyev 3.Metin Kara
16.Kategori: 1.Konstantin Fedosyk 2.Barış Sofuoğlu 3.David Mishel
17.Kategori: 1.Aleksandr Didukh 2.Vasily Didukh 3.Artem İvanov
18.Kategori: 1.Farhat Jorayev 2.Kamil Salvanov 3.Dmitri Karimov
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