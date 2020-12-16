  • BIST 1.404
  • Altın 465,819
  • Dolar 7,8001
  • Euro 9,5076
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8'i yerel 17 yeni vaka!

Yılın son organizasyonu olan Taekwondo Cahit Bozatlı Kupası önceki gün gerçekleştirildi

» »
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın son organizasyonu Cahit Bozatlı Kupası önceki gün (Pazar) gerçekleştirildi.
Yılın son organizasyonu olan Taekwondo Cahit Bozatlı Kupası önceki gün gerçekleştirildi

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın son organizasyonu Cahit Bozatlı Kupası önceki gün (Pazar) gerçekleştirildi.

Müsabakalardan sonra  Girne  Bölgesi  Şampiyon olurken , İkinciliği Lefkoşa Bölgesi , Üçüncülüğü Gazimağusa,Dördünrcülüğü İskele, Beşinciliği Güzelyurt bölgesi  kazandı

Taekwondo Karate  Budo Kırış Müsabakalarınının sonunda  Müsabakalarda  başarılı  hakemlere Şiltleri  verildi.

Taekwondo Karate Budo “Bozatlı Kupasının”  Ödülleri düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spordan Sorumlu Başbakan yardımcısı, Ekonomi Ve  Enerji Bakanı Erhan Arıklı  ile Bozatlı  ailesi verdi.

Ödül töreni  öncesi Federasyon Başkanı  Seinor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Müsabakarın anısına  özel bir kırış yaptı.

 

 

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar                   2.Ana Tüysüz                         3.Didem Yener

2.Kategori:      1.Rabia Tarım                         2.Seden Abu Kıshık               3.Hilal Kara

3.Kategori:      1.Elena Pakhomova               2.Betül Peyravi                      3.Tuba Şenel

4.Kategori:      1.Açeyla Ergin                       2.Hatice Alyanak                   3.Zahra Ghaderi        

5.Kategori:      1.Özlem Tomak                      2.Zeynep Keskin                    3.Betül Özen

6.Kategori:      1.Fatima Ghaderi                   2.Zeynep Zorlu                      3.Hande Erşahinoğlu 

7.Kategori:      1.Öncel Alyanak                    2.Aleyna Öztürk                    3.Aleksandr Godonaova

8.Kategori:      1.Buse Çevik                          2.Cemre Su Karagöz              3.Melissa Erarslan

9.Kategori:      1.Ecem Sarı                            2.Aşina Yaprak Erışık            3.Gülcan Abdullah

10.Kategori:    1.Gülnaz Edalı                       2.Gözde Abu Kıshık              3.Simirna Erk 

 

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori:      1.Daniel Korshunov               2.Furkan Efe                          3.Alihan Öztürk

2.Kategori:      1.Emirhan Edalı                     2.Efe Süleyman                      3.Mehmet Taha Gidemen

3.Kategori:      1.Talha Bora Kaleci               2.Ali Abbas Amiral                3.Şakir Güvenal

4.Kategori:      1.Çetin Çetinser                     2.Kamil Umut Demir             3.Sinan Tüfekçi

5.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Nazım Efe Hamurcu           3.Ömer Faruk Solak

6.Kategori:      1.Yaman Doruk Durmaz        2.Yusuf Seyhan Şen              3.Şakir Atınç Yağızsoy

7.Kategori:      1.Mehmet Şahin Erişik           2.Murat Amralı                      3.Salim Mert Serçe    

8.Kategori:      1.Ramadan Alaçam                2.Arda Yılmaz                       3.Yunus Alaçam

9.Kategori:      1.Halil İbrahim Kurtoğlu       2.Mustafa Ünal                      3.Ahmet Solak

10.Kategori:    1.Arda Aslan Öztürk             2.Tuğra Tığ                             3.Şevket Bilgin

11.Kategori:    1.Samuel Mawuye                 2.Yunus Emre Tomak            3.Kerim Karpuz

12.Kategori:    1.Mehmet Güzelmansur         2.Mervan Bayrakçı                 3.Taner Kara

13.Kategori:    1.Şakir Yağızsoy                    2.Mahmut Colayır                  3.Zeynel Yıldırım

14.Kategori:    1.Dmitry Gordeev                  2.İbrahim Çıkmaz                  3.Kuzey Kara

15.Kategori:    1.Başel Abdu                         2.Davud Joreyev                    3.Metin Kara

16.Kategori:    1.Konstantin Fedosyk                       2.Barış Sofuoğlu                    3.David Mishel

17.Kategori:    1.Aleksandr Didukh              2.Vasily Didukh                     3.Artem İvanov         

18.Kategori:    1.Farhat Jorayev                     2.Kamil Salvanov                   3.Dmitri Karimov

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teniste KTSYD Master Kupası’na doğru07 Aralık 2020 Pazartesi 15:33
  • Üç turluk KTOEÖS ayağını 4 sporcu kayıpsız tamamladı.07 Aralık 2020 Pazartesi 14:25
  • Masa Tenisi Sezonu Minikler ile Açtı05 Aralık 2020 Cumartesi 17:04
  • 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası Başlıyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:20
  • KTSYD Master Kupası Düzenleniyor01 Aralık 2020 Salı 14:36
  • Kempo Antrenör Hakem Semineri Yapiliyor29 Kasım 2020 Pazar 15:04
  • Formula 1 tarihi İstanbul’da değişti; Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu!15 Kasım 2020 Pazar 16:13
  • Hamilton Schumacher'in Rekoru İçin İstanbul'da13 Kasım 2020 Cuma 12:46
  • Formula 1 Hangi Kanalda Saat Kaçta?13 Kasım 2020 Cuma 09:49
  • Veg & Bones Cup Şampiyonları belli oldu09 Kasım 2020 Pazartesi 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti