Amerikalı gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Timothy L. O'Brien'ın "TrumpNation" isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump ile eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson arasındaki iş ilişkisiyle ilgili çarpıcı ifadeleri gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre Mike Tyson, 11 Temmuz 1988'de kişisel finansal danışman ve baş stratejist olarak Donald Trump'ı tuttuğunu açıklamıştı. Anlaşmaya göre Trump, Tyson'a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık verecekti.