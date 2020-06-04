Yıllar önce Mike Tyson’ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı iddia edildi
Amerikalı gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu Timothy L. O'Brien'ın "TrumpNation" isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump ile eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson arasındaki iş ilişkisiyle ilgili çarpıcı ifadeleri gündeme geldi.
Hürriyet'in haberine göre Mike Tyson, 11 Temmuz 1988'de kişisel finansal danışman ve baş stratejist olarak Donald Trump'ı tuttuğunu açıklamıştı. Anlaşmaya göre Trump, Tyson'a servetini nasıl yöneteceği ve kariyerini nasıl yönlendireceği hakkında danışmanlık verecekti.
Donald Trump hakkında çıkan yeni bir kitapta, ünlü boksör Mike Tyson'ın, bir dönem danışmanlığını yapan Trump'ı "Karımla mı birlikte oluyorsun?" diyerek dövmeye kalktığı ifade edildi.
04 Haziran 2020 Perşembe 19:00
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