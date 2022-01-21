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Yıllar Önce Öğretmeninin El Koyduğu Eşyaları Geri Almak Amacıyla Okula İzinsiz Girdi; Tutuklandı

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Japonya’da, 63 yaşındaki bir adam, öğretmeninin 40 yılı aşkın süre önce el koyduğu eşyalarını geri almak için mezun olduğu ortaokula izinsiz girdi.
Yıllar Önce Öğretmeninin El Koyduğu Eşyaları Geri Almak Amacıyla Okula İzinsiz Girdi; Tutuklandı

Yerel basındaki haberlere göre adı açıklanmayan adam ve kendisi gibi Mikasa kentindeki okuldan mezun olan 58 yaşındaki kız arkadaşı, tatil nedeniyle kapalı olan okula girdi. Amaçları, eşyalara el koyan öğretmenin iletişim bilgilerine ulaşmaktı. Sonra da eşyaları saklayıp saklamadığını sormak istiyorlardı.

Personelin kayıtlarının tutulduğu odaya girmeyi başaran ikili, kayıtları incelerken o sırada okulda olan bir çalışan seslerini duydu ve durumu polise bildirdi.

Polis, kamu mülküne izinsiz girdikleri gerekçesiyle ikiliyi tutukladı.

Haberi okuyanlar, sosyal medyada kendi okul anılarını ve konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Bir kullanıcı, “Ben çocukken orta yaşlı bir adam gece okula girmişti. Öğrenciyken oturduğu sırada oturmak istemiş” yazdı. Bir diğeri, “Özgür bir toplumda öğrencinin eşyalarına el konduğunu duyduğum için şoktayım” sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka kullanıcı kendisinin de yıllar sonra okuluna gidip sırasında oturmaktan büyük zevk aldığını ifade etti.

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