Yıllarca ‘sıradan resim diye’ mutfakta asılı duran tablo 24 milyon avroya satıldı

Fransa’da, Compiegne’de yaşayan yaşlı bir kadının mutfağında yıllarca asılı duran, geçen ay İtalyan ressam Cimabue’nin ‘Christ Mocked’ adlı tablosu olduğu ortaya çıkan eser, açık artırmada 24 milyon avroya (138.27 milyon lira) satıldı.

Sahibinin, ‘üzerinde dini semboller olan sıradan bir resim’ sandığı, tencerede pişen yemeğin dumanına maruz kalan tablonun satıldığı açık artırmayı düzenleyen Acteon Müzayede Evi eksperleri, “6 milyon avroya alıcı bulacağını tahmin ediyorduk. Tahminlerimizin çok üzerinde fiyata satıldı” dedi.

Müzayede evinden yapılan açıklamada adı açıklanmayan alıcının ödediği rakamın, bir açık artırmada Orta Çağ’a ait bir resim için ödenen ‘rekor’ fiyat olduğu vurgulandı.

Yaşlı kadının ricasıyla evine gidip resmi inceleyen eksperler tablonun, 1240 yılında İtalya’nın Floransa kentinde doğan ve 1302 yılında ölen ressam Cimabue’ye ait olduğunu saptamıştı.