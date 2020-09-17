  • BIST 1.106
  • Altın 471,766
  • Dolar 7,5261
  • Euro 8,8836
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Yıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor, Su tankerleriYıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor yeniden revaçta

» »
Yıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor, Su tankerleriYıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor
Yıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor, Su tankerleriYıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor yeniden revaçta

Türkiye’den ülkemize Su Temini Projesi’nin devreye girmesi sonrası yıllardan sonra Kıbrıs Türk Halkı uzun süreden sonra ilk kez su sıkıntısı yaşamaya başladı.

 

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

 

Türkiye'den KKTC'ye deniz üzerinden taşınan borular iel aktarılan su hattında Ocak 2020 tarhiinde arıza meydana gelmişti.

Hatta meydana gelen arızadan dolayı aylardır susuzlukla karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk halkı, Geçitköy Barajı’ndaki suynun bitmesi neticesinde zor günler yaşıyor.

 

SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Su kesintileri yeniden başladı. Günlerdir deposuna akmayan evler var.

Birçok belediye su sıkıntısı nedeni ile suyu vatandaşlara dönüşümlü olarak vermeye başladı.

 

TANKERLER YENİDEN REVAÇTA

Vatandaş geçici çözümü tankerle su çağırmakta buldu ancak yoğunluktan dolayı bazı tankercilerin fırsatçılık yaparak, bunu adeta kara borsaya döktüğü ve faiş fiyatlara su servisi yaptığı kaydedildi.

Birçok tanker işltmecisinin ise vatandaşlara yoğunluktan dolayı 2 hatta 3 gün sonrasına randevu verdiği öğrenildi.

 

SOSYAL MEDYADA FERYAT

Vatandaşlar yaşadıkları su sıkıntısını ve tepkilerini sosyal medya hesaplarından yetkililere duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyada bir çok vatandaş su tankeri ile taşımacılık yapanlara ulaşmaya çalışıyor.

 

1 TON SU 25 TL

Su tankerleri ile susuzluğu  bir nebze olsun azaltmaya çalışan vatandaşlar fahiş su paraları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Su tankerlerinin 1 ton suyu 25 TL'ye sattıkları öğrenildi.

 

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Ülkede yaşanan su sorunu ile ilgili neredeyse hiç bir yetkilinin  tatmin edici bir açıklama yapmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araçta Ölü Bulundu.. Sebebi Kalp Krizi Çıktı17 Eylül 2020 Perşembe 11:17
  • Yıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor, Su tankerleriYıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor yeniden revaçta17 Eylül 2020 Perşembe 10:52
  • Erhürman: “Ekim ortasından itibaren 5’li konferans ve çözüm için ekibimiz ve vizyonumuzla göreve hazır olacağız”17 Eylül 2020 Perşembe 10:45
  • Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC'de Seçimin Ardından, 5+1 Olarak Önce Gayriresmi Bir Araya Gelmek Lazım17 Eylül 2020 Perşembe 10:33
  • Serdar Denktaş, Gençlere Seslendi…17 Eylül 2020 Perşembe 10:26
  • DAÜ'den Çinkılıç Ailesine Başsağılı Mesajı17 Eylül 2020 Perşembe 10:08
  • Kamuda Kış Mesaisi Pazartesi Başlıyor…17 Eylül 2020 Perşembe 10:05
  • "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi" görüşülecek17 Eylül 2020 Perşembe 10:03
  • Dikkat! Kamuda mesai saatleri değişiyor!17 Eylül 2020 Perşembe 10:00
  • Gaziler Günü Cumartesi Kutlanacak17 Eylül 2020 Perşembe 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti