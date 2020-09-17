Yıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor, Su tankerleriYıllardan sonra KKTC'de su sıkıntısı yaşanıyor yeniden revaçta

Türkiye’den ülkemize Su Temini Projesi’nin devreye girmesi sonrası yıllardan sonra Kıbrıs Türk Halkı uzun süreden sonra ilk kez su sıkıntısı yaşamaya başladı.

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Türkiye'den KKTC'ye deniz üzerinden taşınan borular iel aktarılan su hattında Ocak 2020 tarhiinde arıza meydana gelmişti.

Hatta meydana gelen arızadan dolayı aylardır susuzlukla karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk halkı, Geçitköy Barajı’ndaki suynun bitmesi neticesinde zor günler yaşıyor.

SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Su kesintileri yeniden başladı. Günlerdir deposuna akmayan evler var.

Birçok belediye su sıkıntısı nedeni ile suyu vatandaşlara dönüşümlü olarak vermeye başladı.

TANKERLER YENİDEN REVAÇTA

Vatandaş geçici çözümü tankerle su çağırmakta buldu ancak yoğunluktan dolayı bazı tankercilerin fırsatçılık yaparak, bunu adeta kara borsaya döktüğü ve faiş fiyatlara su servisi yaptığı kaydedildi.

Birçok tanker işltmecisinin ise vatandaşlara yoğunluktan dolayı 2 hatta 3 gün sonrasına randevu verdiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA FERYAT

Vatandaşlar yaşadıkları su sıkıntısını ve tepkilerini sosyal medya hesaplarından yetkililere duyurmaya çalışıyor. Sosyal medyada bir çok vatandaş su tankeri ile taşımacılık yapanlara ulaşmaya çalışıyor.

1 TON SU 25 TL

Su tankerleri ile susuzluğu bir nebze olsun azaltmaya çalışan vatandaşlar fahiş su paraları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Su tankerlerinin 1 ton suyu 25 TL'ye sattıkları öğrenildi.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Ülkede yaşanan su sorunu ile ilgili neredeyse hiç bir yetkilinin tatmin edici bir açıklama yapmaması ise dikkatlerden kaçmıyor.