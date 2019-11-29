Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle uluslararası bültenle aranan İtalyan mafya üyesi Alfredo M'nin, yıllardır Lahey Emniyet Müdürlüğü'ne birkaç yüz metre mesafedeki bir restoranda pizza ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle uluslararası bültenle aranan İtalyan mafya üyesi Alfredo M'nin, yıllardır Emniyet Müdürlüğü'ne birkaç yüz metre mesafedeki bir restoranda pizza ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı.