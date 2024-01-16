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Yıllardır kaçak oldukları tespit edildi... 10 kişi cezaevine gönderildi

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KKTC’de ikamet izinsiz kalan Nijerya uyruklu Emmanuel Udochukwu Amuzie, Joseph Otaigbe Ogbe, Edidiong Peter Essoh, Kelly İfeanyi Mafıana, Ezechinyere Tochukwu Echeruo , Clifford Ogor, Ogunola Ayomıde Rachael, Becky Chinenyenwa mahkemeye çıkarıldı.
Yıllardır kaçak oldukları tespit edildi... 10 kişi cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memurları Emre Yel ile Cansel Mimar bulguları aktardı.

Polis,  huzurda bulunan 10 zanlının KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak suçundan methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, 12 Ocak 2024 tarihinde 18:45-19:25 saatleri arasında Lefkoşa Göçmenköy adresinde LPM C.Ö.Ş Şubesi tarafından mahkeme emri ile yapılan aramada; yapılan kontroller neticesinde zanlı Emmanuel Udochukwu Amuzıe’nin 30.09.2017 tarihinden itibaren toplam 2295 gündür, zanlı Joseph Otaigbe Ogbe'nin 30.09.2021 tarihinden itibaren 834 gündür, zanlı Edidiong Peter Essoh'un 30.09.2019 tarihinden itibaren 1565 gündür, zanlı Kelly İfeanyi Mafıana'nin 30.09.2023 tarihinden itibaren 104 gündür, zanlı Ezechınyere Tochukwu Ezheruo'nun 03.04.2023 tarihinden itibaren toplam 284 gündür K.K.T.C'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, 15.Ocak 2024 tarihinde 22:00-22:30 saatleri arasında Lefkoşa'da Ecevit Sokak Nicosia 2 Apartmanı Kat 3 Daire: 10 Gönyeli adresinde LPM C.Ö.Ş Şubesi tarafından mahkeme emri ile yapılan aramada; yapılan kontroller neticesinde Clifford Ogor’un 04.06.20221 tarihinden itibaren 955 gündür, Ogunola Ayomıde Rachael’in 29.11.2023 tarihinden itibaren 47 gün, Becky Chinenyenwa Elendu’nun 02.05.2022 tarihinden itibaren 623 gün, Mary Odache’nin ise 29.11.2022 tarihinden itibaren 412 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların herhangi bir yasal statüleri olmadığından davaları görülünceye değin merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 10 zanlının da 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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